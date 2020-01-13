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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem daima yoksulları öldürür

13 Ocak 2020 12:36

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Aylık 2 bin lira alan bir ailenin depreme hazır olması gibi bir olay düşünülemez" dedi. Depremde ölenler için şehit denilemeyeceğini ifade eden Ercan, "Deprem için “Allah’ın laneti” demek siyasilerin uydurduğu bir laf. Depremden ölen bir insana da şehit denmez, ‘pisi pisine gitti’ denir. Deprem daima yoksulları öldürür. Siz hiç varsıl bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu?" dedi. 

Eski İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yeniçağ gazetesine verdiği röportajda beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu. Yoksul bir ülkenin depreme hazırlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Ercan,  “Türkiye’de kişi başına gelir siyasilerin söylediğine göre 8 bin dolar. Aşağı yukarı bu 45 bin lira filan yapar. Demek ki aylık 2 bin lira yapıyor. İstanbul’da ev kiraları bin- bin 500 demek ki 2 bin lira alan bir ailenin depreme hazır olması gibi bir olay düşünülemez. Eşik değer kişi başına 45 bin dolardır. Ayda 22 bin lira alman gerekiyor. O zaman sağlam yerde oturabilirsin. Siz hiç varsıl bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu? Sabancılar’dan, Koçlar’ın akrabalarından, Bayraktar Holding’ten? Duymadınız ve duymayacaksınız. Böyle gelmiş böyle gidiyor" diye konuştu.

Ercan, “Depremin dinle minle ilgisi yok. O ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğiyle ilgisi var” ifadelerini kullandı. 

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