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Prof. Orhan Kural son yolculuğuna uğurlandı

23 Aralık 2020 15:45

Prof. Orhan Kural, Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı ve 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Kural son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Korona virüs salgını nedeniyle cenazeye katılan kişi sayısı mesafeye uygun olarak ayarlandı.

TIKLAYIN - Prof. Dr. Orhan Kural, Koronavirüs'e yenik düştü

Koronavirüs tedavisi için 28 Kasım’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine kaldırıldı. 9 Kasım günü ise yoğun bakıma alınmıştı. Prof. Dr. Orhan Kural bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi korona virüs salgını nedeniyle az sayıda katılım ile gerçekleşti. Cenazede başta kızı Nil Kural ve yakınları katıldı. Cenazeye katılan bir diğer isim ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de cenazeye katılarak baş sağlığı diledi.

“Orhan Hocamız çok güzel yürekli bir insandı, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun”

Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Mevlüt Öztekin “ Orhan Hocamız çok güzel yürekli bir insandı, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İlçemizde birçok okullarda öğrencilerimize dersler verdi. Geri dönüşüm ve kötü alışkanlıklarla ilgili derslerdi. Bu dünyada bununla ilgili büyük çabası vardı güzel öğretileri vardı çocuklarda bunları öğrenmiş oldular. İnşallah hocamızın da mekanı cennet olsun diyoruz. Ebediyete uğurlamış olduk bugün. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

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