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Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında canlı yayında sert 'çözüm süreci' tartışması!

HaberTürk'te Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında 'çözüm süreci' tartışması yaşandı

03 Mart 2021 12:16

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında hukukçu Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında sert 'çözüm süreci' tartışması yaşandı. Cem Küçük'ün 'çözüm süreci'ni savunmasına sinirlenen Ersan Şen, "Yanlış. Hukuki değil, temeli yok. Başarılı olmayacağı aşikar" sözleriyle tepki gösterdi.

Ersan Şen'in "Çözüm süreci yanlış" ifadelerine sinirlenen Cem Küçük ise, "Yanlış değil, Türk tarihinin en büyük işi" diyerek 'açılımı' savundu. 

Cem Küçük'ün bu sözlerine sinirlenen Ersan Şen ise "Yanlış. Hukuki değil, temeli yok. Başarılı olmayacağı aşikar. Hep FETÖ'cülere bağlıyorsun. O sürecin başlangıcını da FETÖ'cüler mi yaptı. Kim vardı başlangıçta?" sorusunu yöneltti. 

Cem Küçük de bu soruya karşılık "FETÖ'cü teröristlerle PKK'lı teröristler anlaştı" ifadelerini kullanınca Ersan Şen "Devlet bunun farkına varamadı mı, böyle bir şey olur mu, devletin istihbaratı yok mu, bunları ayıklayamıyor mu? 15 Temmuz'a gelmemize gerek var mıydı" diyerek tepki gösterdi.

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