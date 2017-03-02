Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti; çocuklar öksüz, kadınlar yalnız kaldı

Sosyal psikolojinin kurucularından ve uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı bugün yaşamını yitirdi. Türkiye'nin sosyal bilimler alanında dünya çapındaki az sayıda isimleri arasında olan Kağıtçıbaşı, Türkiye'de ilk kez çocuğun aile içindeki değerini araştıran, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyip, geliştirdiği "kültürlerarası benlik ve aile modeli" ile sosyal psikolojide çığır açan bir bilim insanıydı. Akademik çalışmalarını, AÇEV'in kuruluşuna öncülük ederek. TEGV'e büyük katkı yaparak uygulamaya da dönüştürdü. Kız çocuklarının eğitimi ve kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi konusunda daima öncü oldu.