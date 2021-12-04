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Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, aşı karşıtlarından gelen tehditleri anlattı: "Seni asacağız; Bill Gates'e kendini satmışsın"

"Ben bir hekimim kim olursa olsun aşı olmayıp hasta olsalar bile bakmak bizim görevimiz"

04 Aralık 2021 11:10

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kendisine muayene olmaya gelen aşı karşıtı hastaların kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ertuğrul, "İnşallah çocukların ölür, seni asacağız. Bill Gates'e kendini satmışsın' diyorlar" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, TV100'de Mine Uzun'un sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin bilgiler paylaşan Ertuğrul, aşı karşıtlarından sık sık ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

Ertuğrul aşı karşıtlarının kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Haftanın birkaç günü aşı karşıtlarından laf söz işitiyorum. Boynuna bir ip geçirip asacağız seni, şeytansın. Kendini Bill Gates'e satmışsın. Çocukların inşallah ölür" diyorlar. Ben bir hekimim kim olursa olsun aşı olmayıp hasta olsalar bile bakmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent ErtuğrulTV100aşı karşıtlarından gelen tehditler

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