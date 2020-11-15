Prof. Demirtaş, ekonomideki yeni atamalar ve 'reform' söylemini değerlendirdi: Yapılırsa ne güzel, yapılmazsa...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'reform' açıklamalarını değerlendirdi.

Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz artırmasının uzun vadeli bir çözüm olmadığını, bunun "sadece yaraya pansuman yapmak" olduğunu söyledi.

Youtube kanalında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu videosunda "Kim faizin artmasını ister ki" diyen Demirtaş, faizin piyasa tarafından doğal olarak düşürülmesi ve müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ederek "Teknolojik devrimini yap, adalet reformunu, hukuk reformunu yap, gelir dağılımı bozukluğunu düzelt, üniversitelerinin kalitesini arttır. Ondan sonra zaten faizin düştüğünü göreceksin. Sadece Merkez Bankası'nın faizi ile oynayıp faizi düşürmeye kalkarsan düşmez, aksine patlar" dedi.

Reform söylemleri için, "Yapılırsa ne güzel, yapılmazsa yazık ülkeme" dedi.