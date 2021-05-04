Prof. Bengi Başer: Aşıda durum bilinmezliğini koruyor; Sağlık Bakanı bile sayıları öngöremiyor anladığım kadarıyla

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Bengi Başer, aşıda durumun belirsizliğini koruduğunu ifade ederek, "Aşıda durum hakikaten bilinmezliğini koruyor. Biz de bilmiyoruz. Sağlık Bakanı bile sayıları öngöremiyor anladığım kadarıyla" diye konuştu.

Prof. Bengi Başer, Halk TV'ye konuk olarak aşı tedarikinde yaşanan sorunlarla ilgili yorumda bulundu. Aşıda durumun belirsizliğini koruduğunu ifade eden Başer, "Neden tek bir aşıya kendimizi bağladık" diye sordu.

Türkiye'nin aşı politikasını eleştiren Prof. Başer şunları kaydetti:

"Aşıda durum hakikaten bilinmezliğini koruyor. Biz de bilmiyoruz. Sağlık Bakanı bile sayıları öngöremiyor anladığım kadarıyla. En başından beri bir şeyde çok itiraz oldu, neden tek bir aşıya kendimizi bağladık? BioNTech'i bulan kişinin Türk kökenli olmasının bir avantajını da kullanmak mümkündü. Ne olursa olsun sadece Sinovac şirketiyle neden? Şimdi SputnikV aşısı diyoruz şimdi ama daha önce de bunun bağlantıları yapılabilirdi. Neye göre neyi yaptığımızı hiç kimse net bilmiyor. Asla tek bir aşı ile gidilmemesi gerekirdi. Üstelik en başından beri hep söylendi; faz 3 çalışmalarını bile yayınlamayan bir aşıyla gittiğimiz ifade edilmişti. Sinovac şirketi çok yeni DSÖ'ye başvuruda bulunuyor. Şu an için hiçbir yerde kabul görmemiş bir aşımız var."