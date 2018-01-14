Prof. Ahmet Ercan: Yoksul insanlar ya açlıktan, ya da şehit olma gazıyla ölüyor...

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk ekranlarında konuk olduğu programda "Yoksul insanlar açlıktan ya da şehit olma gazıyla ölüyor" dedi. Habertürk ekranlarında Oylum Talu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Burası Haftasonu' programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin etkilerinin konuşulduğu programda "yoksul insanların kime oy vereceğini bilmediğini, savaşlarda da bu insanların ya açlıktan ya da şehit olma gazıyla öldüğünü" söyledi. İşte Ercan'ın tepki çeken o açıklaması; "Bakın, yoksulluk ve geçim sıkıntısı varsa eğer, sen depremde ölecek ilk insanlardansın. Yoksul bir insan, geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur. Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar..."