Prof. Adem Sözüer Boğaziçi eylemlerini değerlendirdi: Türkiye barışçıl gösteri yürüyüşlerine izin vermeyen ülke konumundan çıkmalıdır

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin devam eden protestolarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Türkiye barışçıl gösteri yürüyüşlerine izin vermeyen ülke konumundan çıkmalıdır" dedi.

"Bunu ben söylemiyorum anayasa söylüyor"

Ülke TV'de katıldığı 5. Gün programında konuşan Sözüer, "Asıl mesele meşru gösteri yürüyüşlerinin engellenmesi ve bunlar her zaman engelleniyor. Bir de burada ayrımcılık yapılıyor, belli görüştekiler istediği gibi yürüyüş yapıyor. Türkiye barışçıl gösteri yürüyüşlerine izin vermeyen ülke konumundan çıkmalıdır. Bunu ben söylemiyorum anayasa söylüyor. Kamu düzeni güvenliğini bozmadığı, şiddet uygulanmadığı yerde toplanılıp görüşlerini söylemeli, kolluk da gösteri güvenliğini sağlamalı" diye konuştu.