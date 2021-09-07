Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, NTV canlı yayınında uyuyakaldı

07 Eylül 2021 21:32
NTV ekranlarında yayınlanan, Seda Öğretir’in sunduğu 'Yakın Plan' programına Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar'ın uyuyakaldığı anlar damga vurdu. Çalışlar'ın canlı yayında uyuyakaldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.
NTV ekranlarında yayınlanan Yakın Plan programının konukları Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar oldu.
İhsan Aktaş ve Onur Erim’in stüdyoda olduğu programa, Oral Çalışlar görüntülü bağlandı.
Aktaş ile Erim’in konuştuğu sırada gazeteci Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı görüldü. O görüntüler canlı yayına damga vurdu.
Çalışlar'ın canlı yayında uyuyakaldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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