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Spor

Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor

24 Mart 2022 20:08

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. TSİ 22.45'te oynanacak olan maç için Avrupa'nın farklı ülkelerinden Porto'ya gelen Türk taraftarlar, Ribeira Meydanı'nda toplanmaya başladı. 

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden CD Santa Clara Kulübü'nün sahibi İsmail Uzun da taraftarlarla birlikte dev maçı bekleyenler arasındaydı.

Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok farklı ülkeden maç için Portekiz'e gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların turu geçeceği görüşündeler.

Kaynak: İHA

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