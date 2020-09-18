T24 LogoT24 Logo
Haberler

Popstar Mehtap’tan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken çok yakın bir akrabam tarafından tacize uğradım

"Bunu kimseye söyleyemedim"

18 Eylül 2020 18:05

'Popstar' yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, YouTube üzerinden yayınlanan Katarsis programında yıllar önce çok yakın bir akrabası tarafından tacize uğradığını ve inanmazlar endişesiyle bunu kimseye söyleyemediğini itiraf etti.

Çocukluğundan bu yaşına kadar yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de anlattı.

Yılmaz, maruz kaldığı tacizi şu sözlerle anlattı; 

"Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakın bir akrabam olan, 'abi' dediğim biri tarafından tacize uğradım. Çok yakınımdır. Nasıl anlatacaksın geldi 'beni elledi' diye… Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum. Hayatımdan çıkardım hepsini. Çok yakın, abim dediğim bir akrabam tarafından çocukken tacize uğradım. Ondan sonra erkeklerden daha fazla soğudum." 

 

ETİKETLER

mehtap yılmazpopstarpopstar mehtaptacizabiakrabaitiraf

Diğer Videolar

A Haber'in seçim yayını sosyal medyada gündem oldu!

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kadıköy'de trafikte 'yol verme' kavgası; sopalar kullanıldı

Durakta bekleyen vatandaşın telefonunu böyle çaldılar

Cezaevindeki HDP'li vekillerden 4 Kasım 2016 mesajı: Biz demir leblebiyiz, bizleri çiğnedikçe dişleri dökülecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi, yalnızca Rıza...

"6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak...

91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin...

Sağlık Bakan Yardımcısı: Enkazdan kurtarılan çocuklarımızın durumu iyi, İdil Koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısıtlamalar geri döndü: Çok sayıda işyerinde hizmetler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24