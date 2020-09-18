Popstar Mehtap’tan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken çok yakın bir akrabam tarafından tacize uğradım

'Popstar' yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, YouTube üzerinden yayınlanan Katarsis programında yıllar önce çok yakın bir akrabası tarafından tacize uğradığını ve inanmazlar endişesiyle bunu kimseye söyleyemediğini itiraf etti.

Çocukluğundan bu yaşına kadar yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de anlattı.

Yılmaz, maruz kaldığı tacizi şu sözlerle anlattı;

"Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakın bir akrabam olan, 'abi' dediğim biri tarafından tacize uğradım. Çok yakınımdır. Nasıl anlatacaksın geldi 'beni elledi' diye… Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum. Hayatımdan çıkardım hepsini. Çok yakın, abim dediğim bir akrabam tarafından çocukken tacize uğradım. Ondan sonra erkeklerden daha fazla soğudum."