Popstar Mehtap’tan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken çok yakın bir akrabam tarafından tacize uğradım

18 Eylül 2020 18:05
Çocukluğundan bu yaşına kadar yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de anlattı.
Yılmaz, maruz kaldığı tacizi şu sözlerle anlattı;
"Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakın bir akrabam olan, 'abi' dediğim biri tarafından tacize uğradım. Çok yakınımdır. Nasıl anlatacaksın geldi 'beni elledi' diye… Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum. Hayatımdan çıkardım hepsini. Çok yakın, abim dediğim bir akrabam tarafından çocukken tacize uğradım. Ondan sonra erkeklerden daha fazla soğudum."
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