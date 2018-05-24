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Popstar 2018'in şampiyonu belli oldu

24 Mayıs 2018 18:12

Kanal D'de yayınlanan 'Popstar 2018'in kazananı belli oldu. Son ikiye Batuhan Öztürk ve Salih Zülüfoğlu kaldı. Yarışmayı kazanan Salih Zülüfoğlu 50 bin TL'lik ödülü kazandı. 10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu. Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı. Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.

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