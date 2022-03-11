Polonya sınırındaki Ukraynalılar: "Kalbim acıyor"

Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przemysl Tren İstasyonu’nda kaos hakim. İstasyon savaştan kaçanlar ve onlara yardım için Polonya’nın diğer kentlerinden oraya gelenlerle dolu.

Przemysl’e varmayı başaran, yorgun, bitkin ve hala yaşananların şokunu yaşayan Ukraynalıların çoğunu kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor.

Taksici Oleg, Polonya’nın Krakau kentinden onlara yardım için gelmiş. Patronu ona sığınmacıları bedava taşıması için bir araç vermiş. Przemysl Tren İstasyonu’na ulaşanlar arasında 18-60 yaş arası erkek neredeyse hiç yok. Onlar istasyonda karşı istikamette bekliyorlar. Aralarında Polonyalı eşi ve 2 yaşındaki kızını geride bırakıp savaşmak için Kiev’e gitmeye çalışan Sergey de var.