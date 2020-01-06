Polis meclis üyelerinin belediyeye girmesine izin vermedi: Buraya gelmeniz suç

06 Ocak 2020 13:26
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayyum atanan Cizre Belediyesi'nin meclis üyeleri her ayın ilk Pazartesi günü yapılan olağan meclis toplantılarına katılmak için geldikleri belediye binasına alınmadı. Polis içeri girmelerine izin vermediği meclis üyelerinden toplantı belgesi isteyerek, "Buraya gelmeniz suç" dedi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda ye alan habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Şırnak'ın Cizre ve İdil belediyelerinin Halkların Demokratik Partili (HDP) meclis üyeleri, her ayın ilk Pazartesi günü yapılan olağan meclis toplantılarına katılmak istedi. Toplu bir şekilde belediye binasına giden meclis üyeleri her iki yerde de polis engeliyle karşılaştı.
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