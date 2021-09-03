Polisten kaçan sürücü, servis bekleyen kadına çarptı

İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu.

Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi.

"Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu"

Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Biz de koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkarıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.