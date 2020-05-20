Polisten akülü arabayla gezen çocuğa: Ehliyetini göreyim; sağa çek

Mardin’de yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı. 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı.

Mardin’de evinin bulunduğu sokakta akülü arabasıyla dışarı çıkan 6 yaşlarındaki bir çocuğu bölgede devriye gezen polisin durdurduğu ve gülümseyerek ehliyet sorduğu görüldü. Önce bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığı üzerinde atan çocuk daha sonra bölgeden akülü arabasıyla hızlıca uzaklaştı. O anlar izleyenleri güldürdü.