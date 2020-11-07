Polislerin darp görüntülerine tepki gösteren yüzlerce kişiye soruşturma açıldı

Evnrensel'in haberine göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki polisin bir yurttaşı darp etmesine sosyal medyadan tepki gösteren yüzlerce kişiye tek tek soruşturma açıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Üyesi Avukat Dinçer Çalım, emniyetin herhangi bir şikayet olmadan soruşturma açıp vatandaşların kimliğini tespit ettiğine dikkat çekerek, yüzlerce vatandaşın polislere hakaret ettiği iddiasıyla ceza tehdidi altında olduğunu vurguladı.

Olay 7 Kasım 2018 tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleşti. Ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan O.A. isimli yurttaş, trafik polislerinden korkup kaçtı. Kovalamacanın ardından trafik polisleri yurttaşı yakalayarak darp etti. Çevredeki bir vatandaşın kaydettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde trafik polislerinin küfür ettikleri ve şiddet uyguladıkları görüldü. Yere yatırılan yurttaş, “Abi valla korktum, yemin ederim korktum” demesine rağmen polislerin tekme ve yumruklarına maruz kaldı. Görüntülerin ardından yurttaşlar, bir genci sokak ortasında darbeden trafik polislerine, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sosyal medyada polisler hakkında yapılan yorumlar emniyeti harekete geçirdi. Emniyetin Siber Suçlar Bürosu tarafından polisler hakkında yorum yapan ve yargılanmalarını isteyen yüzlerce vatandaş hakkında soruşturma açıldı. Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen, Siber Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlatıp görüntülere tepki gösteren vatandaşların kimliğini tespit etti. Onlarca il ve ilçe savcılıklarına yazılar yazdı. Yurttaşların kimlikleri tespit edildikten sonra vatandaşı döven polislerin ise mağdur şikayetçi sıfatıyla ifadesi alındı. Sokak ortasında yurttaşı döven polislerin, yüzlerce dosyada mağdur olarak şikayetçi oldukları ise dikkat çekti.