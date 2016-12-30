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Polisler, HDP Genel Merkezi'ndeki kardan adamın ellerini kırdı

30 Aralık 2016 18:42

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi çalışanlarının bina önüne yaptıkları kardan adam polisler tarafından iki kere yıkıldı. Kardan insanın yıkılmasını HDP Genel Merkezi resmi twitter adresinden esprili bir biçimde duyurdu. HDP'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamayla, genel merkez binasının önüne yapılan kardan adamın polisler tarafından iki kere yıkıldığı ileri sürüldü. Açıklamada "'Yaramaz polisler' Genel Merkezimizin önündeki kardan adamın zafer işaretine ve yumruğuna tahammül edemedi" dendi.

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