T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisin esnafa kötü muamelesi böyle görüntülendi: "Yapmayın, vatandaşa vurmayın"

"Bu adaletsizlikten herkesin haberdar olmasını istiyorum"

04 Şubat 2021 14:49

Hilal Seven*

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapmak isteyenlere polis biber gazıyla müdahale ederken, bir esnaf polis şiddetine maruz kaldı. 

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, 3 Şubat'ta saat 17.00 sularında Boğaziçili öğrencilerine destek vermek isteyenlere polis müdahale etti.

Aynı bölgede paket servis yapan restoran işletmecisi bir esnafın sokakta ne olduğunu anlamak üzere dışarıya çıktığı anda polisler tarafından sert müdahaleye uğradığı anlar görüntülendi.

Polislerin kötü muamelesine maruz kalan vatandaş için çevredekiler "Yapmayın, vatandaşa vurmayın" diye seslendi.

"Bu adaletsizlikten herkesin haberdar olmasını istiyorum"

Babasının yaşadıklarını aktaran Özgür Keskin, olaylardan çok geç haberdar olduğunu ve izlediği görüntüler karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Londra'da yaşayan ve pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Keskin, ailesinin yanına gidemediği için büyük bir üzüntü ve çaresizlik hissettiğini dile getirdi.

Babasının 20 yıldır Alsancak'ta esnaflık yaptığını belirten Keskin şöyle konuştu: 

"Alsancak halkının yüzde doksanı babamı tanır. Böyle bir şey ilk kez başımıza geliyor. Bu normal bir durum değil. Bu insanlara ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum.  Deprem oldu, sel oldu, her yeri su bastı, zaten aylardır Korona yüzünden işleri çok düşük olduğu için ekonomik güçlük yaşıyorlar, bir de üzerine bunlar oluyor. Bu insanlar neye tutunsunlar? Nasıl mutlu olsunlar? Hayatlarında iyi tek bir şey yaşanmıyor. İnsanların psikolojilerini, yaşamlarını mahvediyorlar. Elim kolum titreyerek izledim ailemin başına gelenleri, hâlâ da sakinleşemiyorum. En azından bu adaletsizlikten herkesin haberdar olmasını ve duyulmasını istiyorum. Ailem çok korktuğu için şu an açıklamaya yapamıyor, onlar hâlâ travmanın etkisinde oldukları için konuşamıyorlar. Ama ben bu olayın duyulmasını istiyorum."

TIKLAYIN - İzmir'de Boğaziçi eylemlerine polis müdahale etti: 50 kişi gözaltına alındı; çok sayıda kişi biber gazından etkilendi
poisşiddeteylemizmiralsancakboğaziçi üniversitesimelih bulu

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24