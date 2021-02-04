Polisin esnafa kötü muamelesi böyle görüntülendi: "Yapmayın, vatandaşa vurmayın"

Hilal Seven*

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için eylem yapmak isteyenlere polis biber gazıyla müdahale ederken, bir esnaf polis şiddetine maruz kaldı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, 3 Şubat'ta saat 17.00 sularında Boğaziçili öğrencilerine destek vermek isteyenlere polis müdahale etti.

Aynı bölgede paket servis yapan restoran işletmecisi bir esnafın sokakta ne olduğunu anlamak üzere dışarıya çıktığı anda polisler tarafından sert müdahaleye uğradığı anlar görüntülendi.

Polislerin kötü muamelesine maruz kalan vatandaş için çevredekiler "Yapmayın, vatandaşa vurmayın" diye seslendi.

"Bu adaletsizlikten herkesin haberdar olmasını istiyorum"

Babasının yaşadıklarını aktaran Özgür Keskin, olaylardan çok geç haberdar olduğunu ve izlediği görüntüler karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Londra'da yaşayan ve pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Keskin, ailesinin yanına gidemediği için büyük bir üzüntü ve çaresizlik hissettiğini dile getirdi.

Babasının 20 yıldır Alsancak'ta esnaflık yaptığını belirten Keskin şöyle konuştu:

"Alsancak halkının yüzde doksanı babamı tanır. Böyle bir şey ilk kez başımıza geliyor. Bu normal bir durum değil. Bu insanlara ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Deprem oldu, sel oldu, her yeri su bastı, zaten aylardır Korona yüzünden işleri çok düşük olduğu için ekonomik güçlük yaşıyorlar, bir de üzerine bunlar oluyor. Bu insanlar neye tutunsunlar? Nasıl mutlu olsunlar? Hayatlarında iyi tek bir şey yaşanmıyor. İnsanların psikolojilerini, yaşamlarını mahvediyorlar. Elim kolum titreyerek izledim ailemin başına gelenleri, hâlâ da sakinleşemiyorum. En azından bu adaletsizlikten herkesin haberdar olmasını ve duyulmasını istiyorum. Ailem çok korktuğu için şu an açıklamaya yapamıyor, onlar hâlâ travmanın etkisinde oldukları için konuşamıyorlar. Ama ben bu olayın duyulmasını istiyorum."