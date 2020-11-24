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Polis, TBMM komisyonuna girip muhalefete müdahale etti!

Polis memuru Girgin’in danışmanının görüntü almasını engellemeye çalıştı

24 Kasım 2020 08:34

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a karşı dövizler açarak esnafın durumunu dile getirdi. 

Bu sırada milletvekili sıralarının önüne gelen bir polis memuru Girgin’in danışmanının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ayağa kalkarak hem bakana hem polise tepki gösterdi. Bekaroğlu, AKP'li milletvekillerinin "Polis işini yapıyor" savunmaları üzerine, "Polisin burada ne işi var, polis Meclis'e nasıl müdahale edebilir?" diye konuştu. 

Polis memuru daha sonra salondan çıkarıldı.

 

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