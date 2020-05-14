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Polis sirenini duyan çocuklar, her şeyi bırakıp böyle kaçıştılar!

14 Mayıs 2020 13:36

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler, kurallara uymayarak akşam saatlerinde sokağa çıktı. Basketbol oynayan çocuklar polisin aracının siren sesini duyunca kaçışmaya başladı.

Koşarak kaçan grubun o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlginç görüntülerin oluştuğu kaçışma sırasında ekip aracından yapılan anonsta, sokağa çıkma yasağı konusunda kaçan gençler ve çocuklar uyarıldı.

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