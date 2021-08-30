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Polis memuru, yolcu otobüsü dönüş yaptığı sırada iki aracın arasında sıkıştı

Polis memuru, kazayı hafif yaralarla atlatırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı

30 Ağustos 2021 16:45

Gebze Otobüs Terminali'nde bir polis memuru, şehirlerarası yolcu otobüsü perona yaklaşırken dönüş yaptığı polis aracı ile otobüs arasında sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşmasıyla kurtarılan polis memuru, kazayı hafif yaralarla atlatırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'ndeki Gebze Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, terminale yanaşan G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi.

Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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