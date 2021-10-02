Polis kurşunuyla yaralanan Suat Şahin'in babasından Valiliği'nin açıklamasına tepki: Doktoru bile aramamışlar, Valiyi de kandırmışlar

Batman Valiliği’nin “Suat Şahin yerden seken kurşunla kalçasından yaralandı” açıklamasını yalanlayan baba Yılmaz Şahin, oğlunun karın bölgesindeki yarasını göstererek, “Bunun neresi kalça. Bir böbreği alınmış, Ciğeri zarar görmüş. Tüm bunlar raporlarda mevcut” dedi.

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde 28 Eylül'de, Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) üst aramasına karşı çıkan ve polisin açtığı ateş sonucu yaralanan Suat Şahin’in (21) tedavisi sürüyor. Dün öğlen saatlerinde hastane tarafından taburcu edilen Şahin, eve götürüldü. Şahin, bir saat sonra ateşinin yükselmesi üzerine yeniden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada Şahin’i tedavi eden doktorlar, daha sonra ilk tedavisinin yapıldığı özel hastaneye sevk etti. Özel hastanenin yoğun bakım servisinde kısa bir süre bekletilen Şahin, daha sonra normal bir odaya alındı. Şahin’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, baba Yılmaz Şahin, valilik açıklaması ve son duruma ilişkin konuştu.

"Valiyi de kandırmışlar"

Şahin, Batman Valiliği’nin günler sonra gelen “seken kurşun” açıklamasına tepki göstererek, şunları söyledi: “Bunun neresi kalça. Valiliği bilgilendiren kişi ya da kişiler hastaneyi arama gereği bile duymamışlar. Raporda her şey mevcut, tüm bunlar dururken, kalça bölümünde vuruldu demesi ne anlama geliyor” diye konuştu.

Oğlunun açılan kurşundan kaynaklı sağ böbreğinin alındığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

“Ciğeri de zarar görmüş. Ancak kendini toparlayabilecek durumda olduğu için ciğeri almamışlar. Tüm bunlar hastane raporlarında mevcut. Böbreğin alındığından, ciğerin zarar gördüğüne dair bilgiler var. Ancak hazırlanmış açıklamalar ile konuyu geçiştirmeye çalışmışlar. İnsan en azından doktoru arar, bilgi alır, onu da yapmamışlar. Valiyi de kandırmışlar.”

Valiliğin açıklaması: Yerden seken mermi Suat Şahin isimli şahsın kalça bölgesine denk geldi

Jandarma ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda jandarmanın silahla yaraladığı ve ardından böbreği alınan Suat Şahin'le ilgili Batman Valiliği bir açıklama yayınladı.

Valiliğin açıklamasında operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada yapılan operasyonun "duyum" üzerine gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "İlimiz Seyitler Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satıldığı yönünde alınan duyumlar üzerine 28 Eylül 2021 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce icra edilen operasyon esnasında şüpheli İ.G.’ye ait evin giriş kısmında beklemekte olan Suat Şahin isimli şahıs, sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeği kolluk personelinin üzerine saldırtmış ve kaçmaya başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Valiliğin yapmış olduğu açıklama metninde Suat Şahin'in alınan böbreğine ilişkin bilgi yer almadı. Şahin'in kalça bölgesinden yaralandığı belirtilerek, köpeğini jandarma ekiplerine saldırttığı ileri sürüldü. Açıklamada "Personelimiz, köpeği korkutmak maksadıyla zati tabancası ile bir el ateş etmiş, yerden seken merminin Suat Şahin isimli şahsın kalça bölgesine denk gelmesi sonucu şahıs yaralanmıştır. Adı geçen şahıs ilimizdeki özel bir hastanede tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi yoktur" denildi. Öte yandan Şahin'in üzerinden ise uyuşturucu çıktığı vurgulandı.