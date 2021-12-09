T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis kovalamacası, 'hastaneye yetiştirme' operasyonuna dönüştü

Takibe alınarak bir süre sonra durdurulan sürücünün, doğum yapmak üzere olan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlaşıldı

09 Aralık 2021 13:26

Rusya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve bunun sonucunda takibe alınarak bir süre sonra durdurulan sürücünün, doğum yapmak üzere olan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlaşıldı. Polis kovalamacası hastaneye yetiştirme operasyonuna dönüştü.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi. Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi. Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi.

Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

polisrusya

Diğer Videolar

Konyalı gencin “FED’in alacağı faiz kararı Türk Lirasını nasıl etkiler” sorusuna Babacan’dan yanıt: Türk Lirasını asıl Cumhurbaşkanı'nın tezleri etkiliyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin baş şüphelisi yakalandı; operasyon anı kamerada

Mansur Yavaş, ABB'nin et desteği kampanyasını paylaştı: Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz

Yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

CHP'li Akın: İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı, bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak

Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24