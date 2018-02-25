Polis, köpeklerle korunan çiftliği bastı; kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı CD'leri ele geçirdi!

İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı'nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Köpekleri bayıltarak çiftliği basan polis, 4 kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD'leri buldu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları izlemeye aldı. İstihbarat çalışması yapan polis, kızlardan bazılarının bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Takibe alınan Ataşehir Kayışdağı'ndaki çiftliğe, önceki gün operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. tutuklanırken çiftlik sahibi Abuzer Sayan'a ulaşılamadı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre aramada kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı.