Polis, kendini yakmak isteyen kadının üzerine atladı

Bolu'da evlenen kızının kendisiyle görüşmemesi nedeniyle bunalıma girip üzerine benzin dökerek iki elindeki çakmağı yakan kadını üzerine atlayan polis kurtardı. Olay, saat 16.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şehit Mustafa Değercan Sokakta meydana geldi. Evlenen kızı Ç.K'nın kendisiyle görüşmediğini iddia eden annesi Şerife Uzun, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Kızının evinin karşısında kızına isyan eden Şerife Uzun, "Kızımın telefon numarasını dahi bana vermiyorlar. Bana bileziği ver, 100 TL ver, paramı ver diyorlar. Bu kadar mı düştünüz" Bu kadar mı aç kaldınız?? diyerek bağırdı.Polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Şerife Uzun, iki elindeki çakmağı yakarak kimsenin yanına yaklaşmamasını istedi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru bir anlık dalgınlığından yararlandığı Şerife Uzun'un üzerine atladı. Polis memuru ile Şerife Uzun beton duvarın üzerinden karların üzerine düştüler. Etkisiz hale getirilen ve elindeki çakmakları alınan Şerife Uzun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.