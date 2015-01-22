T24 LogoT24 Logo
Diğer

Polis, kendini yakmak isteyen kadının üzerine atladı

22 Ocak 2015 10:32

Bolu'da evlenen kızının kendisiyle görüşmemesi nedeniyle bunalıma girip üzerine benzin dökerek iki elindeki çakmağı yakan kadını üzerine atlayan polis kurtardı. Olay, saat 16.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şehit Mustafa Değercan Sokakta meydana geldi. Evlenen kızı Ç.K'nın kendisiyle görüşmediğini iddia eden annesi Şerife Uzun, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Kızının evinin karşısında kızına isyan eden Şerife Uzun, "Kızımın telefon numarasını dahi bana vermiyorlar. Bana bileziği ver, 100 TL ver, paramı ver diyorlar. Bu kadar mı düştünüz" Bu kadar mı aç kaldınız?? diyerek bağırdı.Polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Şerife Uzun, iki elindeki çakmağı yakarak kimsenin yanına yaklaşmamasını istedi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru bir anlık dalgınlığından yararlandığı Şerife Uzun'un üzerine atladı. Polis memuru ile Şerife Uzun beton duvarın üzerinden karların üzerine düştüler. Etkisiz hale getirilen ve elindeki çakmakları alınan Şerife Uzun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

kadınyakmak istedipolisüzerine atladıboluevlilikkızı

Diğer Videolar

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24