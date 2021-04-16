T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis her yerde ‘128 milyar dolar nerede’ manisini okuyan davulcuyu arıyor

"Benziyorsun' denilerek işlem başlatıldı"

16 Nisan 2021 19:04

Kastamonu'da dün gece davul çalıp mani okuyarak "128 milyar dolar nerede?" diye soran davulcuyu arayan güvenlik güçleri, davulcunun eşkaline benzetilen bir gence idari işlem başlattı. Polisin işlem başlattığı genç, davulcunun kendisi olmadığını, sadece sosyal medya hesabından videoyu paylaştığını belirtti. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Davulcuyu arayana kadar 128 milyar doları arayın" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. 

Ülke genelinde CHP tarafından hazırlanan “128 milyar dolar nerede?” afişlerine müdahaleler devam ederken, bazı kentlerde paranın akıbeti şive ve mani gibi farklı yöntemlerle sorulmaya başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre, Kastamonu’da dün gece bir davulcu, “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” diye mani okuyup davul çaldı. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de davulcuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet güçleri davulcuyu bulmak için çalışmalar başlattı.

"Benziyorsun' denilerek işlem başlatıldı"

Araştırma yapan polis, iddialara göre Emre Tiftik adlı genç hakkında, davulcuya benzediği gerekçesiyle idari işlem başlattı. Sosyal medya hesabından davulcunun videosunu paylaşan Tiftik, “Biraz önce emniyetten geldiler. Videodaki davulu benim çaldığımı -benzediğimi- iddia ederek hakkımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı idari işlem başlatıldığını söylediler. Davulcu ben değilim, 128 milyar dolar da davulun içinde değil. Peki nerede?” diye yazdı.

“Davulcu değil, 128 milyar doları arayın"

Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de yaşanan bu olaya tepki göstererek, “Ülkeyi getirdikleri hale bak. Gencecik çocukların peşine düşmüşler. Adalete ekmek, su kadar ihtiyacımız var. Davulcunun kim olduğunu arayana kadar 128 milyar doların nerede olduğunu arasalar daha iyi olacak” dedi.

kastamonudavulmaniramazan128 milyar

Diğer Videolar

Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme: 1 personel açığa alındı

Dengesini kaybeden genç kadın, iş yerinin penceresinden düştü

Atatürk'e atfen "Zalim ve kafir" diyen imam, CHP, İyi Parti ve MHP tarafından kınandı; AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti

Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini paylaştı

HDP'li Buldan eşinin mezarı başında konuştu: Her yerde Mehmet Ağar ve ekibinin, Tansu Çiller ve ekibinin yargılanması için adalet mücadelemizin peşini bırakmayacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'yü soruşturan savcıya...

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Erdoğan karşısında İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı, diğer...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandıkları iddiasını yalanladı, aile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24