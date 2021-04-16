Polis her yerde ‘128 milyar dolar nerede’ manisini okuyan davulcuyu arıyor

Kastamonu'da dün gece davul çalıp mani okuyarak "128 milyar dolar nerede?" diye soran davulcuyu arayan güvenlik güçleri, davulcunun eşkaline benzetilen bir gence idari işlem başlattı. Polisin işlem başlattığı genç, davulcunun kendisi olmadığını, sadece sosyal medya hesabından videoyu paylaştığını belirtti. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Davulcuyu arayana kadar 128 milyar doları arayın" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ülke genelinde CHP tarafından hazırlanan “128 milyar dolar nerede?” afişlerine müdahaleler devam ederken, bazı kentlerde paranın akıbeti şive ve mani gibi farklı yöntemlerle sorulmaya başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre, Kastamonu’da dün gece bir davulcu, “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” diye mani okuyup davul çaldı. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de davulcuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet güçleri davulcuyu bulmak için çalışmalar başlattı.