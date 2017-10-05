Polis, film çekimini gerçek sanıp aktöre ateş etti!

ABD'nin Indiana eyaletinde polis, bir filmin soygun sahnesini gerçek sanarak elinde oyuncak tabanca bulunan aktöre ateş açtı. Olayda düşük bütçeli filmin oyuncusu yara almadan kurtuldu. Crowfordsville polisinin açıklamasına göre, mahalle sakinleri film çekimlerini gerçek sanarak 911'i aradı. Bunun üzerine bölgeye ekip gönderildi. Olay yerine gelen polis, elinde oyuncak tabanca bulunan aktöre silahını yere bırakmasını söyledi. Jeff Duff adlı aktör polis memuruna "Film çekiyoruz" diye bağırdı ve silahını doğrulttu. Bunun üzerine polis memuru aktöre bir el ateş etti. Kurşun aktöre isabet etmedi. Polis yetkilileri, film ekibinin kendilerini çekimden haberdar etmediğini söyledi.