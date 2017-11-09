Polis ceza yazarken içmeye devam etti

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayarak polisi alarma geçiren şüpheli alkollü çıktı. Polislerin ceza yazmasını bira içererek izleyen sürücü trafikten men edildi. K.E. polislere "Sizi tebrik ediyorum. Bir araba bu kadar güzel kullanılır ve bu kadar güzel takip edilir. Ben alkollüyken bu kadar hızlı nasıl kaçtım bilmiyorum ama siz hiç pes etmediniz. Devletin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum ve yakaladığınız için teşekkür ediyorum. Kestiğiniz ceza da helali hoş olsun" dedi. K.E., ceza makbuzlarına imza atarken de kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verdi. Polis ekiplerinin K.E.'ye 'Dur ihtarına uymamak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'alkollü araç kulanmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve minibüsüne çakar lamba taktırmak suçlarından toplam 4 bin 502 TL para cezası kestikleri, aracını da trafikten men ettikleri öğrenildi.