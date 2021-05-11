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Polis baskınına rağmen oyuna devam ettiler

İşletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi

11 Mayıs 2021 20:57

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir kafede yasakları ihlal eden 12 kişi polis ekiplerine yakalandı. Polis baskını olmasına rağmen 2 kişinin oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde, bir kafede corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafeye baskın düzenledi.

Baskında, ruhsatsız faaliyet gösteren kafe içerisinde yapılan kontrollerde 12 şahsın sosyal mesafe kuralını, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek oyun konsolu ve okey oynadıkları, ayrıca kafe içerisinde nargile içilmesine müsaade edildiği tespit edildi.

2 kişinin polisin baskınına rağmen oyun oynamaya devam etmeleri ise dikkat çekti. Ekipler tarafından işletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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