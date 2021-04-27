Polis, baltalı saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı

İspanya’nın Guadalajara kentinde dün yerel saatle 21.45’de araçta sevgilisi ile tartışan erkek, eline aldığı balta ile tedirginlik yarattı. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis araçlarına da saldırması üzerine polis saldırganı araçla çarparak durdurmaya çalıştı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan Henares Nehri yakınlarında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını aktardı.