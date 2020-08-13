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Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde otomobilini alevler içinde buldu

13 Ağustos 2020 12:30

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

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