Planetarium film fragmanı

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı Fransa-ABD ortak yapımı "Planetarium", İkinci Dünya Savaşı öncesinde, hayaletlerle konuşabilme yeteneğine sahip oldukları düşünülen Laura Barlow ve Kate Barlow kardeşlerin bir gösteri için bulundukları Paris'te ünlü bir prodüktörle yollarının kesişmesini anlatıyor. Senaryosunu Robin Campillo ile birlikte kaleme alan yönetmen Rebecca Zlotowski'nin gözünden beyaz perdeye aktarılan filmde ayrıca Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, Amira Casar ve Louis Garrel rol aldı.