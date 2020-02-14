Kimliği belirsiz kişiler HDP’li PM üyesini milletvekilinin aracından çıkarıp götürdü: Kimler tarafından nereye götürüldüğünü bilmiyoruz

HDP Milletvekili Murat Sarısaç, bugün kimliği belirsiz kişilerce plakasız bir araçla takip edildiğini ve aracında bulunan Parti Meclis Üyesi Yunus Durdu’nun araçtan alınarak götürüldüğünü söyledi. Kendisini takip eden kişilerin bütün ısrarına rağmen kimlik göstermediğini ve kim olduklarını söylemediklerini belirten Saraç, “Kim olduklarını sorduğumda, ‘sen kimsin’ minvalinde cevaplar verdiler. Vali veya Emniyetten de herhangi bir bilgi alamadık. Gözaltına alınan arkadaşımızın kimler tarafından nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” dedi.

HDP Milletvekili Murat Sarısaç plakasız araçlarla günlerdir takip edildiklerini söyledi. Son olarak bu sabah evden çıktıkları sırada oturdukları sitede aynı aracı gördüklerini belirten Sarısaç, görüntü çekmeye başladıktan sonra aracın uzaklaştığını ve bir süre sonra aynı aracın önlerini kestiğini söyledi. Kendisini takip eden kişilerin kim olduğunu veya emniyetten olup olmadıklarını da bilmediğini söyleyen Saraç, “Kendini güvenlik şube diye tanıtanları tanıyoruz ama tanımadığımız onlarcası da bizi plakasız araçlarla takip ediyor” dedi. Van’da bulunan HDP üyelerinin birçoğunun bu şekilde takip edildiğini belirten Saraç şöyle konuştu:

“Resmi aracımla parti binasına gidiyorken benim önüme kırdılar ve arabadaki kişiyi alacağız dediler. Kim olduklarını da belirtmediler. Zorla bizim PM üyemizi gözaltına aldılar. Polis mi götürdü, başka biri mi götürdü bilmiyoruz. Herhangi bir bilgi verilmedi. Şu anda bize veya avukatlara emniyet tarafından herhangi bir bilgi verilmedi. Aracım milletvekili aracıdır ve dokunulmazlığı bulunuyor buna rağmen aracımdan zorla çıkarıp gözaltına alabiliyorlar. Polisten bununla ilgili herhangi bir açıklama alamadık. Bu şekilde alınan biri çok rahat infaz da edilebilir. Çünkü herhangi bir resmi bildirim de yapılmıyor. Valiye veya emniyet müdürüne ulaşamıyoruz.