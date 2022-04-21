Plakasındaki J’yi boyayarak U yapan ehliyetsiz sürücüye 4 suçtan 6 bin 443 lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktaları kurdu. Ekipler, Kasımefendi Caddesinde kurulan noktada bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü Recep A., dur ihtarına uymayıp, ters yönde kaçmaya başladı.

Motosiklet, takiple durduruldu. Yapılan incelemede Recep A.nın motosikletinin plakasındaki J harfini boyayıp U harfine çevirdiği belirlendi. Recep A., plakadaki boyalı kısmı anahtarla kazıyarak, çıkardı.

Recep A.ya yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmak suçundan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, kask takmaması nedeniyle 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 6 bin 443 TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA