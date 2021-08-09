Plakasında ‘Alperen Ocakları’ yazan çakarlı araç, Mecidiyeköy'de sürücüleri taciz ederek ilerledi

İstanbul'da, trafikte plakasız ve çakarlı bir aracın diğer sürücüleri taciz ederek yol alması tepki çekti. Aracın plaka yerinde 'Alperen Ocakları' yazması dikkat çekti.

İstanbul Mecidiyeköy’de Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) yakınlığıyla bilinen Alperen Ocakları’nın isminin yazılı olduğu araç, trafikte diğer sürücüleri taciz ederek ilerdi.

Videoyu çeken vatandaş, araçtan “Milleti taciz ediyor, yol istiyor devamlı” diye bahsetti. Vatandaş şunları söyledi:

“Memleket oyuncak oldu , bu nedir arkadaş? Plaka yok Alperen Ocakları yazıyor. Polis arabası gibi her tarafında siren çakar bir de milet taciz ediyor yol istiyor devamlı. Ülkenin hali, İstanbul’un göbeği burası, Mecidiyeköy. ”