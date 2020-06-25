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Plaj işletmecisi, çöplerini ortada bırakan gençleri uyandırıp çöpleri tek tek temizletti

25 Haziran 2020 16:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece boyu araç içerisinde konakladıkları plaj otoparkını alkol şişeleri ve yemek kaplarıyla kirleten gençlerin yaptığını gören işletmeci, sabah aracın kapısını açıp uyandırdığı gençlere çöpleri temizlettirip çöp konteynerine attırdı. Plaj işletmecisi, hem çöpleri, hem de yaşananları kamu spotu çeker gibi kaydedip sosyal medyasından da yayınladı.

İlginç olay Alanya'nın İncekum Plajında yaşandı. Plaj işletmecisi Recep Erdoğan, sabah güneş doğarken geldiği plaj girişinde bir firmaya ait kapalı kasa bir panelvanın yanında boş alkol şişeleri ve yemek artıklarını görünce aracın kapısını çaldı. Ses veren olmayınca kapıyı açan Erdoğan, çöplerin kendilerine ait olup olmadığını sordu. Kapının açılmasıyla birlikte gece aldıkları alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan ve güçlükle gözlerini açan gençlerden biri yarı uykulu şekilde çöplerin kendilerine ait olduğunu söyleyince Erdoğan "Böyle güzel bir plaja bu görüntü hiç yakışmamış. Lütfen bunları alın" diyerek uyardı. Gençler, işletmecinin uyarısının ardından yere attıkları atıkları tek tek toplayıp bir poşete koydu ve çöpe attı.

Gençler çevreyi kirlettikleri için özür dileyerek kalan artıkları da temizleyip otoparkı eski haline getirdi.

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