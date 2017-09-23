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Pizza siparişi beklerken seks yaptılar; ceza aldılar

23 Eylül 2017 19:24

İngiltere'de bir çift pizzacı tezganının önünde beklerken herkesin içerisinde seks yapmaya başladı. 28 yaşındaki Daniella Hirst ve 31 yaşındaki Crain Smith, pizza tezgahında siparişlerini verdikten sorna pizzalarının gelmesini beklemeye koyuldular. Ancak o sırada restorandaki çalışanların ve müşterilerin önünde sevişmeye başlayan çift kimseye aldırış etmedi. Çift güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Pizzacının bir çalışanının görüntüleri Twitter'da yayınlamasıyla ortaya çıkan durum İngiltere polisini harekete geçirdi. 18 dakikalık video mahkemede gösterildi. Sorgulanan çift kamusal alanda müstechen tavırlar sergilemekten ötürü hapis cezasına çarptırıldı.

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Pizza siparişi beklerkenherkesin ortasında seviştiler!

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