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Pistoletto’nun Karkamış’taki ‘Üçüncü Bahçe’ eseri ziyarete açıldı

30 metre büyüklüğünde oluşturulan ‘Üçüncü Bahçe’ eserinin içerisine de çam, lavanta ve biberiye ekildi

09 Nisan 2022 14:02

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun Karkamış'ta yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturulan ‘Üçüncü Bahçe’ eseri törenle ziyarete açıldı. Karkamış Arkeopark sınırları içerisindeki açılış töreninde; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kazı heyeti ekibi yer aldı, İtalyan sanatçı Michelangelo Pistoletto ise online olarak katıldı.

Karkamış Arkeopark’taki kazı çalışmalarında çıkarılan Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla İtalyan sanatçının eserinin yapılmasına karar verildi. 30 metre büyüklüğünde oluşturulan ‘Üçüncü Bahçe’ eserinin içerisine de çam, lavanta ve biberiye ekildi.

Dünyaca ünlü sanatçı Pistoletto eserinde birinci ve ikinci bahçe arasındaki kaynaşmayı temsil eden ‘Üçüncü Bahçe’ ile insan ırkının hayatta kalmasını sağlamak için gerekli olan yeni bir gezegensel uygarlık düzeyine geçişi sembolize ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada Karkamış’ın insanlık tarihine ev sahipliği yapmasından dolayı fark oluşturduğunu söyledi. Şahin, dünya barışı için ‘üçüncü bahçe’lere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Üçüncü Bahçe’de küresel bir vizyon ve bireysel sorumluluk var" dedi. 

 

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