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Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle kavga etti

30 Mart 2022 12:19

İstanbul Esenyurt'ta İBB'nin düzenlediği Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 27 Mart Pazar günü Esenyurt'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. 

Pinhani konserikavgaİstanbul Esenyurt konser kavga

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