Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ezberletilmiş

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, cinayete başkalarının da dahili olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

"Yardım eden, yani müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olaya ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Aile de bununla ilgili makul şüpheleri barındırıyor" diyen avukat Rezan Epözdemir, Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı’nın haksız tahrik indirimine yönelik ifadeler verdiğini belirterek, "Savcılık beyanı bizde var, 4 sayfa ki bize göre orada ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik kerameti kendiliğinden menkul bir ifade var ortada. Biz bir gün önce kollukta alınan ifadeyi de istedik" dedi.

Avukat Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin cinyaetine ilişkin son gelişmeleri ve dava süreci ile cinayeti işleyen Avcı'nın ifadelerine yönelik şüphelerini anlattı.