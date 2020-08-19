T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ezberletilmiş

"Cezayı minimize etmeye yönelik kerameti kendiliğinden menkul bir ifade var"

19 Ağustos 2020 14:47

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, cinayete başkalarının da dahili olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

"Yardım eden, yani müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olaya ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Aile de bununla ilgili makul şüpheleri barındırıyor" diyen avukat  Rezan Epözdemir, Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı’nın haksız tahrik indirimine yönelik ifadeler verdiğini belirterek, "Savcılık beyanı bizde var, 4 sayfa ki bize göre orada ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik kerameti kendiliğinden menkul bir ifade var ortada. Biz bir gün önce kollukta alınan ifadeyi de istedik"  dedi. 

Avukat Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin cinyaetine ilişkin son gelişmeleri ve dava süreci ile cinayeti işleyen Avcı'nın ifadelerine yönelik şüphelerini anlattı. 

ETİKETLER

pınar gültekincemal metin avcıcinayetrezan epözdemiravukatıifadeiddianamebaşka faillerpınar gültekin davasıkadın cinayeti

Diğer Videolar

Hayatı değişen 20 köpekle 'Satın Alma Sahiplen' dediler

Mehmet Metiner'den Demirtaş'a çağrı: Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu?

Bu kez köpekler podyuma çıktı

Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

Candan Erçetin'den turşu tarifi

Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?...

Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak...

Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24