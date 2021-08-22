Pidesinin eksik çıkması gerekçesiyle fırını kurşunladı: 2 yaralı

Adana'da pide siparişinin eksik hazırlandığı gerekçesiyle tartıştığı fırıncılara rastgele tabancayla ateş açan Erhan Olcay (23), 2 kişiyi yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kaçan Olcay, polis merkezine gidip teslim olduktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Siparişini almak için fırına giden Olcay, 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırlandığını iddia ederek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. (58), Erhan Olcay'a "İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin" dedi. Erhan Olcay, bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.’nin bacağına ateş ederek yaraladı.

Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B., ve Ali D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Naciye B.’nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli Erhan Olcay, olay gecesi Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olcay, olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)