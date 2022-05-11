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TGRT sunucusu benzin zammına isyan etti: "Yine koşa koşa zam yaptılar"

"Memleketin bir numaralı üretim malzemesine gelen zammı hasbelkader öğreniyoruz, kulaktan kulağa, sevsinler sizin disiplininizi"

11 Mayıs 2022 12:15

Petrolün varil fiyatı yüzde 6 oranında düşmesine rağmen Benzine 78 kuruş zam yapıldı. TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, "Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar" diyerek isyan etti.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artış için dolardaki artışın bahane edildiğini belirten Açıkel, "Petrolün varili 106 dolar. Yine koşa koşa zam yaptılar. Kabul bir gerekçeleri var. Türkiye'deki dolar 15 lirayı aştı. Amma velakin yüzde 6 da petrolün varil fiyatı düştü. Dayanabilirler miydi? Amaç dayanmak olsa vatandaşa bir destek olalım olsa, bence dayanırlardı. Ama zam yapmak daha hoş herhalde..." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın resmi kanallar tarafından açıklanmamasına da tepki gösteren Ekrem Açıkel, "Valla sektöre yakın kaynaklar bir yere sızdırmış. İnternete düştü. Karman çorman. Memleketin bir numaralı üretim malzemesine gelen zammı hasbelkader öğreniyoruz, kulaktan kulağa, sevsinler sizin disiplininizi" dedi.

PetrolVaril fiyatıTGRTEkrem AçıkelZamEkonomienflasyonAkaryakıt

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