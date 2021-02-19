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Perseverance uzay aracının başarıyla Mars yüzeyine indiği anlar NASA'da böyle karşılandı

19 Şubat 2021 09:30

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indirdi. 

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından,  Mars'ın Jezero Kraterine indi.

NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı.

Bir gün önce Perseverance'ın "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını ve sorunsuz bir iniş beklediğini belirten NASA, 1970'lerde Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalamış oldu.

​Perseverance'ın başarıyla Mars yüzeyine indiği anlar, alkışlarla kutlandı.

 

NASAPerseveranceMarsuzay aracı Perseveranceindiği ankulama

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