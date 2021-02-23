Perseverance'ın Mars'a iniş anı görüntüleri yayınlandı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş yaptığı anın görüntülerini yayınladı. Paylaşımda, Mars'tan gelen ilk ses de duyuldu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine indiğini duyurmuştu. NASA, sosyal medya hesabından, Perseverance'nin Mars'a iniş anına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerin yayınlandığı paylaşımda, "Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonra, toz temizlendiğinde: huzur ve ihtişam" ifadelerine yer verildi.