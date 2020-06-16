T24 LogoT24 Logo
Haberler

Perinçek’ten Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında yorum: Tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

16 Haziran 2020 12:29

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK lideri Abdullah Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında "Bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına video bağlantısıyla katıldı.

PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, Öcalan'ın kendisine tarladan gelincik toplayıp verdiğini söyledi.

Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı.

Hukukçu Salim Şen ise, Perinçek'e "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz" yanıtını verdi.

Perinçek, "Benim ne yaptığım meydanda" dedi, Şen ise "Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda" ifadelerini kullandı.

Perinçek, ayrıca kampı gazeteci sıfatıyla ziyaret ettiğini başka isimlerin de kampa gittiğini ileri sürdü.

ETİKETLER

doğu perinçekabdullah öcalanöcalanperinçeksalim şenhukukçugazetecipkkliderivatan partisihabertürkdidem arslan yılmazTarladan gelincik toplayıp verdine yapsaydım?Perinçek’ten Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında yorum

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

Park parası karşılığında makbuz isteyen araç sahibini bıçaklayan değnekçi yakalandı

Gözaltına alınan kişinin kelepçeden kurtulmak için yaptığı hareket şaşırttı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi yakınında orman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti...

Kolunda penisiyle 4 yıldır yaşıyor...

Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları aştı | Ekonomist...

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24