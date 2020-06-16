Perinçek’ten Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında yorum: Tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek , PKK lideri Abdullah Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında "Bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına video bağlantısıyla katıldı.

PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, Öcalan'ın kendisine tarladan gelincik toplayıp verdiğini söyledi.

Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı.

Hukukçu Salim Şen ise, Perinçek'e "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz" yanıtını verdi.

Perinçek, "Benim ne yaptığım meydanda" dedi, Şen ise "Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda" ifadelerini kullandı.

Perinçek, ayrıca kampı gazeteci sıfatıyla ziyaret ettiğini başka isimlerin de kampa gittiğini ileri sürdü.