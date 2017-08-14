Perinçek: HDP ve CHP 2019 seçimlerine birlikte girecek, Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener!

"HDP'yi bırak, bu tarafa gel, vatanseverlerin tarafına gel. HDP ile birlikte Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsin" Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2019'da yapılacak olan başkanlık seçimine ilişkin "CHP ile HDP yani PKK seçime giriyorlar. Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener. Türkiye bir yandan PKK ile savaşıyor, bir yandan FETÖ ile savaşıyor" dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Perinçek'in adayları olduğunu açıklamıştı. Bodrum'un Turgutreis ve Mumcular Mahallelerinde partililer ile bir araya gelenDoğu Perinçek, CHP’yi eleştirerek “Türkiye'nin savaştığı PKK'yı FETÖ'yü siz Meclise sokuyorsunuz. 2015 seçimlerinde PKK'yı ite kaka Meclise sokmadılar mı?" dedi. Partisinin Turgutreis İlçe Teşkilatı'nda partililere seslenen Perinçek, CHP'yi eleştirdi. Perinçek, "HDP'yi bırak, bu tarafa gel, vatanseverlerin tarafına gel. HDP ile birlikte Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsin. Ancak Türkiye'nin sorunu olursun. HDP ile beraber olanlar Türkiye'nin sorunu haline gelir" diyerek CHP'ye çağrıda bulundu. “Ortak adayları Meral Akşener” 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir de öngörüde bulunan Perinçek, "Buradan açıklıyorum. HDP ve CHP 2019 seçimlerine birlikte girecek. Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener" diye konuştu. İncirlik’te eylem yapacak Eylül ayı ortalarında Adana'da İncirlik üssünün kapatılması için eylem yapacaklarını söyleyen Perinçek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin her yerinden otobüsler tutarak ve otobüslerin geçtiği kent merkezlerinde yürüyüşler yaparak böyle 6-7 koldan Adana'ya doğru gideceğiz. Adana'da milletimi toplayarak bir miting yapacağız. Mitingimizin sloganı ise 'İncirlik üssü Amerika'ya kapatılsın, Habur kapısı da Barzanistan'a kapatılsın' olacak. Terör Örgütü PKK ile mücadelede Suriye, Irak ve İran ile birlikte olmak lazım. Bugünkü dünya koşullarında o ülkeleri yanına alarak ABD ve İsrail planlarını bozarsın. ABD ve İsrail, 'Kürdistan'ı kuracağım' diyor. O Kürdistan'ın bir kısmında da Diyarbakır var. Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e uzanan bir Kürdistan'ı kurmak için bir savaş veriliyor. Savaş o. Türkiye'nin içindeki savaş da o Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki savaş da. Bu savaş da doğru mevzilenen parti, doğru çözüm getiren parti, bu savaşı Türk Ordusu'nun zaferiyle bitirecek olan parti Vatan Partisi'dir. Biz bu işin silahla olacağını tespit ediyoruz. Vatan Partisi İran, Irak, Suriye yani bölge ülkeleri ile şimdiden anlaştı. Anlaşmasını da açık açık ilan ediyor. Bu ülkeler diyorlar ki; biz Vatan Partisi ile beraber Kürdistan'a izin vermeyeceğiz. Ülkeye huzur ve barış getireceğiz. Şehit cenazelerinde değil düğünlerde birleşeceğiz. Bugünkü hükümet niye yapamıyor? İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Rusya'ya yan bakarsan bu sorunu çözemezsin. Karşında ABD ve İsrail var."