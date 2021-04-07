Doğu Perinçek: Erdoğan'ın yönettiği Türk hükûmeti Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor; Tayyip Erdoğan burada kelleyi koymuş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş" dedi.

Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 103 emekli amiralin Montrö bildirisinin yorumlandığı programda Perinçek, "Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Bizim Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Libya'da yaptığımız savaş ne? Lozan'ı en sonunda savunmak. Ve kanla, canla. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş. Ben hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında İkinci İstiklal Savaşımızın lideridir demedim. Bulunduğu konum Türkiye hükümetinin başındaki devlet yetkilisidir. Yaptığı işin kararlılığını da görüyorum ama" diye konuştu.