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Perinçek: Doğu Türkistan İslam Partisi teröristtir; Mehmetçiğimizi öldürmüştür

"Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi"

16 Aralık 2020 08:51

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, IŞİD’e katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını iddia etti.

"Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var" diyen Perinçek, "PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in açıklamalarından sonra araya giren moderatör Kübra Par ise Vatan Partisi liderini uyardı ve "Sözleriniz tepki çekecek" dedi. Par'ın bu uyarısı sonrası konuşan Perinçek, "O zaman ben bir daha senin toplantına gelmem" dedi.

Perinçek'in bu açıklamasından sonra programın konuklarından biri olan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ellerini iki yana açarak "Allah'u Ekber. Nasıl olur efendim?" diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

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